Seine-Maritime : quatre blessés, dont deux en urgence absolue, dans un accident sur la D131 à Valliquerville

Trois véhicules ont été impliqués dans une collision ce lundi soir à Valliquerville, au nord d'Yvetot en Seine-Maritime. Les quatre victimes ont été transportées au CHU de Rouen.

Publié le Lundi 19 Octobre 2026 à 23:19