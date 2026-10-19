Seine-Maritime : quatre blessés, dont deux en urgence absolue, dans un accident sur la D131 à Valliquerville

Légende : Les secours ont pris en charge les quatre blessés, dont deux dans un état jugé grave - Illustration © Adobe Stock
Un accident de la circulation impliquant trois véhicules s’est produit ce lundi 19 octobre sur la D131, route de Cany, à Valliquerville, entre Yvetot et Fauville-en-Caux. Appelés à 20h30 pour une collision entre deux véhicules, les sapeurs-pompiers ont découvert à leur arrivée trois véhicules accidentés et quatre victimes, dont une piégée dans son habitacle.
Une femme de 64 ans et un homme de 29 ans ont été pris en charge en urgence absolue. Deux autres femmes, âgées de 26 et 71 ans, ont été classées en urgence relative. Les quatre blessés ont été transportés au CHU de Rouen.
Une femme de 64 ans et un homme de 29 ans ont été pris en charge en urgence absolue. Deux autres femmes, âgées de 26 et 71 ans, ont été classées en urgence relative. Les quatre blessés ont été transportés au CHU de Rouen.
La D131 totalement coupée
Les secours ont procédé à la désincarcération de la personne coincée dans son véhicule. La D131 a été totalement coupée à la circulation pour sécuriser la zone et permettre la prise en charge des victimes.
Dix-neuf sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés. Le SMUR, la gendarmerie et les services de voirie étaient également sur place. Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées dans l'immédiat. Chargée des constatations, la gendarmerie a ouvert une enquête.
Dix-neuf sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés. Le SMUR, la gendarmerie et les services de voirie étaient également sur place. Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées dans l'immédiat. Chargée des constatations, la gendarmerie a ouvert une enquête.