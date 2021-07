Seine-Maritime : le magasin Lidl entièrement embrasé cette nuit à Saint-Étienne-du-Rouvray

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont mobilisés, cette nuit de dimanche à lundi, à Saint-Étienne-du-Rouvray où un violent incendie s’est déclaré à l’intérieur du magasin Lidl, avenue Saint Yon.



A l’arrivée des premiers secours peu après minuit, le magasin était embrasé sur un tiers environ du bâtiment et la toiture percée tandis que l’incendie continuait à se propager.



A 1h30, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76) faisait état de 37 sapeurs-pompiers engagés avec 13 engins.



Quatre lances sont actuellement déployées.



Plus d’infos à venir.