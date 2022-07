Seine-Maritime : le crash d'un ULM sur l'aérodrome de Saint-Valéry-Vittefleur fait deux victimes

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont actuellement en cours d'intervention sur l'aérodrome de Saint-Valéry-Vittefleur suite à la chute d'un appareil de type ULM (Ultra léger motorisé).



Les secours ont été appelés ce jeudi 14 juillet à 11h38. Sur place, les secours ont constaté la présence de deux victimes à bord de l'aéronef écrasé au sol. On ignore dans l'immédiat s'ils sont blessés.



Une reconnaissance est en cours, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis), tout en précisant l'intervention sur les lieux de Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile, et de quinze sapeurs-pompiers avec sept engins .



L'aérodrome de Saint-Valéry abrite deux clubs : ULM Normand et l'aéroclub Cauchois.



