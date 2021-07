Seine-Maritime : la femme de 39 ans et sa fille de 14 ans s'attaquaient aux personnes âgées près de Rouen

Peu méfiante, la nonagénaire leur a ouvert sa porte et les a fait entrer. Profitant sans doute d'un moment d'inattention de la vieille dame, les usurpatrices ont fait main basse sur le sac à main avec lequel elles sont reparties.



Les faits ont failli se répéter quelques minutes plus tard au domicile d'une autre personne âgée de Sotteville. Mêmes femmes, même mode opératoire. Cette fois, plus méfiante, la victime a refusé de les laisser entrer : « Je vais appeler la police », a-t-elle menacé . Les deux femmes n'ont pas insisté et ont pris la fuite.