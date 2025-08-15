Seine-Maritime : emportées au large à Étretat, trois personnes secourues par les sapeurs-pompiers

Ce vendredi 15 août, en début d’après-midi, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus au large d’Étretat, après qu’un marcheur qui se trouvait en haut de la falaise a signalé plusieurs personnes en difficulté dans l’eau.



L’alerte est donnée vers 13h40 depuis le secteur de la falaise d’Amont. Selon le témoin, deux personnes étaient entraînées par le courant. À leur arrivée sur place, les secours constatent que trois personnes se trouvent en réalité à la mer.