Seine-Maritime : emportées au large à Étretat, trois personnes secourues par les sapeurs-pompiers

Un promeneur a signalé plusieurs personnes en difficulté dans l’eau. - Illustration Pixabay
Ce vendredi 15 août, en début d’après-midi, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus au large d’Étretat, après qu’un marcheur qui se trouvait en haut de la falaise a signalé plusieurs personnes en difficulté dans l’eau.
L’alerte est donnée vers 13h40 depuis le secteur de la falaise d’Amont. Selon le témoin, deux personnes étaient entraînées par le courant. À leur arrivée sur place, les secours constatent que trois personnes se trouvent en réalité à la mer.
Aucun blessé à déplorer
Cinq engins, dont l’hélicoptère Dragon 76, et douze sapeurs-pompiers, parmi lesquels une équipe spécialisée en secours aquatiques, sont mobilisés, avec l’appui de la gendarmerie. Un bateau à moteur de l’école de voile locale participe également aux opérations.
Les trois personnes sont rapidement rejointes et prises en charge. Après un contrôle de leur état de santé, elles ont pu rester sur place.
