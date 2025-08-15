Seine-Maritime : emportées au large à Étretat, deux baigneurs secourus par les sapeurs-pompiers

Cinq engins, dont l’hélicoptère Dragon 76, et douze sapeurs-pompiers, parmi lesquels une équipe spécialisée en secours aquatiques, sont mobilisés, avec l’appui de la gendarmerie. Un bateau à moteur de l’école de voile locale participe également aux opérations.



L’un des deux baigneurs a réussi à rejoindre la plage par ses propres moyens, où il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.



Le second, toujours en difficulté, a été rapidement localisé par l’équipage de Dragon 76, qui l’a hélitreuillé avant de le ramener à terre. Les pompiers ont ensuite assuré sa prise en charge médicale.



Après un bilan médical transmis au SMUR, les deux victimes, indemnes, ont pu regagner leur domicile.

