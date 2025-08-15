Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : emportées au large à Étretat, deux baigneurs secourus par les sapeurs-pompiers




Vendredi 15 Août 2025 - 18:49



Un promeneur a signalé plusieurs personnes en difficulté dans l’eau. - Illustration Pixabay
Ce vendredi 15 août, en début d’après-midi, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus au large d’Étretat, après qu’un marcheur qui se trouvait en haut de la falaise a signalé plusieurs personnes en difficulté dans l’eau.

L’alerte est donnée vers 13h40 depuis le secteur de la falaise d’Amont. Selon le témoin, deux personnes étaient entraînées par le courant. À leur arrivée sur place, les secours constatent que trois personnes se trouvent en réalité à la mer.

Aucun blessé à déplorer

Cinq engins, dont l’hélicoptère Dragon 76, et douze sapeurs-pompiers, parmi lesquels une équipe spécialisée en secours aquatiques, sont mobilisés, avec l’appui de la gendarmerie. Un bateau à moteur de l’école de voile locale participe également aux opérations.

L’un des deux baigneurs a réussi à rejoindre la plage par ses propres moyens, où il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

Le second, toujours en difficulté, a été rapidement localisé par l’équipage de Dragon 76, qui l’a hélitreuillé avant de le ramener à terre. Les pompiers ont ensuite assuré sa prise en charge médicale.

Après un bilan médical transmis au SMUR, les deux victimes, indemnes, ont pu regagner leur domicile.
 





Mots clés : Etretat, faits divers, pompiers, Seine-Maritime

              


