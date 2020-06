Seine-Maritime : deux maisons endommagées par un mystérieux incendie de cabanon à Canteleu

La piste de l'incendie criminelle n'est pas écartée, au vu des éléments troublants recueillis sur les lieux par les services de police. Ce jeudi matin, vers 4h30, un cabanon en bois a pris feu dans des circonstances mystérieuses. Les flammes se sont propagées à la toiture de la maison attenante celle des propriétaires de l'appentis, et à une autre habitation, situées au 23 et 25 rue Paul Ansoult, à Canteleu, dans la banlieue de Rouen.



Les sapeurs-pompiers sont rapidement venus à bout de l'incendie. Les habitants de la maison endommagée par le feu, un homme de 41 ans et une femme de 39 ans, ainsi que leur enfant de trois ans et demi, n'ont pas été blessés. En revanche, ils vont devoir être relogés, de même que l'occupante de la seconde maison.