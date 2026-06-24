Seine-Maritime : de faux policiers réclament de l’argent en utilisant les numéros de commissariats


Des escrocs se font passer pour des policiers en usurpant des numéros de téléphone des commissraiats de Fécamp et Bolbec. Ces tentatives d'arnaque visent notamment des personnes vulnérables.



Mercredi 24 Juin 2026 - 11:25


Les victimes de ces escrocs sont dans la majorité des cas des personnes vulnérables - Illustration © Pixabay
Les victimes de ces escrocs sont dans la majorité des cas des personnes vulnérables - Illustration © Pixabay
La Direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime (DIPN76) met en garde contre une arnaque au spoofing téléphonique signalée ces derniers jours dans le département. Des escrocs utilisent des numéros de téléphone correspondant à des services de police, notamment les commissariats de Fécamp et de Bolbec, pour donner de la crédibilité à leurs appels.

Le mode opératoire est classique mais redoutable : les malfaiteurs se présentent comme des policiers, prétendent intervenir dans le cadre d’une procédure ou d’une urgence, puis réclament de l’argent, des coordonnées bancaires ou demandent à leurs interlocuteurs de rappeler un numéro qui s'avère être faux.

Ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires

La police rappelle qu’aucun policier ne demande par téléphone un paiement, un virement ou des informations bancaires. En cas de doute, il est conseillé de raccrocher immédiatement et de rappeler directement le commissariat ou le 17, en composant soi-même le numéro.

Les personnes vulnérables ou isolées sont particulièrement visées par ce type d’escroquerie. Les proches sont invités à relayer l’alerte autour d’eux.


Tags : Bolbec, enquête, faits divers, Fécamp, police, Seine-Maritime, Spoofing


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