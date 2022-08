Seine-Maritime : collision entre deux véhicules à Sahurs, le SMUR est sur place

Deux véhicules sont entrés en collision ce mardi soir sur la Grande Voie (D57) à Sahurs (Seine-Maritime).



Appelés à 21h40, les sapeurs-pompiers ainsi que le SMUR de Rouen se sont rendus sur place et ont procédé à la désincarcération des victimes, dont le nombre et la nature des blessures n'ont pas été communiqués à cette heure.





Treize sapeurs-pompiers sont sur place avec quatre engins.



Plus d'informations à venir