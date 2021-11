Seine-Maritime. Une personne gravement brûlée dans un incendie de chambre à Crasville

Une vingtaine de sapeurs-pompiers se sont rendus sur place avec sept engins. A leur arrivée, ils ont constaté qu’il s’agissait d’un feu de chambre avec une personne en arrêt cardio-respiratoire à l’intérieur.



La victime, dont l’âge et le sexe n’ont pas été communiqués dans l’immédiat, a été prise en charge par les secours. Elle est grièvement brûlée, et va être transportée par un véhicule du SMUR du Havre à l’hôpital Percy, spécialisé dans le traitement des grands brûlés, à Clamart (Hauts-de-Seine). Son pronostic vital est engagé, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).