Seine-Maritime. Une femme blessée grièvement à Darnétal dans un accident de la circulation

Une collision impliquant une voiture et un cyclo s'est produite en début d'après-midi à Darnétal (Seine-Maritime). Les sapeurs pompiers ont été appelés vers 13h45 à se rendre rue Gustave-Flaubert pour une femme renversée par une voiture.



Il s'agirait en réalité d'un accident de circulation impliquant un véhicule de tourisme et un deux roues, selon les premiers éléments cpmmuniqués par les secours. Trois victimes ont été dénombrées et prises en charge par les secours, dont une piétonne d’une soixantaine d’années qui a été transportée dans un état jugé très grave vers le CHU de Rouen.



Plus d'infos à venir