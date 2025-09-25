Seine-Maritime. Un piéton grièvement blessé après avoir été percuté par un poids lourd à Elbeuf

Les secours ont été alertés ce jeudi 25 septembre vers 9h15 pour un accident de la circulation impliquant un piéton et un poids lourd, rue des Martyrs dans le centre-ville d'Elbeuf. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR ont découvert la victime, un homme âgé de 76 ans, en arrêt cardio-respiratoire. Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour tenter de réanimer le septuagénaire dont nous ignorons à cette heure la gravité des blessures et l'évolution de son état de santé.