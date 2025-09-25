Connectez-vous S'inscrire





Seine-Maritime. Un piéton grièvement blessé après avoir été percuté par un poids lourd à Elbeuf


Ce jeudi matin, un grave accident s’est produit rue des Martyrs à Elbeuf, en Seine-Maritime. Un piéton de 76 ans a été percuté par un poids lourd.



Jeudi 25 Septembre 2025 - 10:14



Les secours ont été alertés ce jeudi 25 septembre vers 9h15 pour un accident de la circulation impliquant un piéton et un poids lourd, rue des Martyrs dans le centre-ville d'Elbeuf. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR ont découvert la victime, un homme âgé de 76 ans, en arrêt cardio-respiratoire. Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour tenter de réanimer le septuagénaire dont nous ignorons à cette heure la gravité des blessures et l'évolution de son état de santé. 

Les secours toujours sur place

Un important dispositif de secours a été engagé sur les lieux de l'accident, à savoir dix sapeurs-pompiers avec quatre véhicules de secours routier ainsi qu'une équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation d'Elbeuf. 

Les secours sont toujours sur place, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les circontsances de l'accident.

Plus d'informations à venir sur infoNormandie.





25/09/2025

