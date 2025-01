Seine-Maritime. Un incendie ravage une chaumière à Beaumont-le-Hareng : une victime potentiellement piégée

A 5h20, les sapeurs-pompiers indiquaient avoir maîtrisé l’incendie et commençaient les opérations de déblai et de sécurisation des lieux. A 7h40, les recherches dans les décombres étaient toujours en cours.



Les causes de l’incendie restent pour l’heure inconnues. Une enquête devrait être ouverte afin d’en déterminer l’origine.