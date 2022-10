Seine-Maritime. Un adolescent, alcoolisé, se fait dépouiller par trois individus à Petit-Quevilly

En observant discrètement le petit groupe, les policiers constatent alors que l'un des hommes semble fortement alcoolisé : il tient à peine debout. Les trois autres sont visiblement en train de lui faire les poches pour lui dérober notamment son téléphone portable.



Les gardiens de la paix en civil interviennent sans attendre et interpellent l'un des suspects en possession du téléphone portable. Le jeune homme alcoolisé - il a 16 ans - reconnaît formellement son smartphone. Le voleur, âgé de 17 ans et domicilié à Cléon, est interpellé pour vol en réunion, ainsi que les deux autres, âgés de 17 et 20 ans et originaires de Petit-Quevilly.



La victime a été raccompagnée à son domicile par les policiers. Il sera entendu ultérieurement dès que son état le permettra.