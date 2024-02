Seine-Maritime. Rétention de permis et cellule de dégrisement pour six conducteurs, dont une femme

Cinq hommes et une femme se retrouvent aujourd'hui sans permis de conduire et avec une convocation devant le tribunal, après avoir croisé la route des policiers de Seine-Maritime au cours des dernières heures.



À Dieppe d'abord, mardi 6 février vers 21 heures, l'attention d'un équipage de la brigade anticriminalité est attirée par une voiture roulant à une vitesse excessive sur le cours de Dakar. L'automobiliste, un Dieppois de 29 ans, est intercepté. Visiblement embarrassé, il est dans l'incapacité de présenter son permis de conduire. Il déclare être inscrit dans une auto-école mais n'a pas encore passé l'examen. De plus, le véhicule, qui n'est pas le sien, n'est pas assuré. Cerise sur le gâteau, il est contrôlé positif à l'alcool (0,40 mg par litre d'air expiré, soit 0,80 g dans le sang) et aux stupéfiants. Il est interpellé et placé en garde à vue.