Seine-Maritime. Quatre blessés dans un accident entre trois voitures à Maromme

Un accident de la route mettant en cause trois véhicules de tourisme a nécessité l’intervention des secours aujourd’hui vendredi vers 14 h 40, côte de La Valette à Maromme, près de Rouen.



Selon les premières informations transmises par un témoin aux sapeurs-pompiers, deux personnes étaient incarcérées dans leur véhicule.



A leur arrivée sur place, les secours ont dénombré sept personnes impliquées, dont au moins quatre blessés. La nature et la gravité des blessures sont en cours d’évaluation.



La circulation a été coupée dans les deux sens le temps de l’intervention, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Vingt-cinq sapeurs-pompiers sont engagés sur les lieux avec huit engins.



