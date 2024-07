Seine-Maritime. Le meurtrier présumé de Célya, 6 ans, hospitalisé d'office dans un établissement psychiatrique

« Du fait de ses déclarations délirantes en garde à vue, il a en effet été vu par un médecin psychiatre qui a notamment constaté « des idées délirantes de persécution, de complot et de filiation » et des « hallucinations injonctives et hétéro-agressives », indique le procureur de la République, dans un communiqué publié ce dimanche matin.



« Sur ce fondement, ajoute le magistrat, l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation d’office sur demande du représentant de l’État, le préfet de la Seine-Maritime ».