Seine-Maritime. Le magasin Super U à Bihorel en proie aux flammes ce soir : les sapeurs-pompiers sont sur place

Des moyens importants sont mobilisés ce mardi 3 octobre par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) : une trentaine de sapeurs-pompiers avec dix engins sont confrontés à un incendie dans l’enceinte du magasin Super U à Bihorel, près de Rouen (Seine-Maritime).



L’alerte a été donnée à 22h22. A leur arrivée sur les lieux, les secours ont constaté plusieurs feux de palettes, et les flammes s’étaient propagées à des véhicules et à l’arrière de l’hypermarché, côté rue Jean-Fréret.



Les sapeurs-pompiers ont procédé à des reconnaissances et ont déployé plusieurs lances à incendie pour circonscrire le sinistre.



Un périmètre de sécurité a été mis en place.



