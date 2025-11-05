 InfoNormandie – Actualités locales en continu
Seine-Maritime : Hervé Morin en visite sur le site de Tereos, la « raffinerie du végétal » à Port-Jérôme


Le président de la Région Normandie se rendra vendredi après-midi à l’usine Tereos de Lillebonne, au cœur de la zone industrielle de Port-Jérôme.



Mercredi 5 Novembre 2025 - 17:56


Tereos est implanté sur la zone industrielle de Port-Jérôme
Tereos est implanté sur la zone industrielle de Port-Jérôme
Cette visite est l’occasion de mettre en lumière l’un des fleurons de la bioéconomie normande. Le site industriel de Lillebonne, qui emploie environ 180 personnes, traite chaque année entre 700 000 et 800 000 tonnes de blé, dont il valorise chaque composant dans une logique de production intégrale.

Du blé à l’éthanol, de l’éthanol à la chimie verte

Historiquement orientée vers la production d’éthanol, l’usine de Lillebonne a su diversifier ses activités pour devenir une véritable bioraffinerie. Gluten, amidon, fibres, protéines... rien ne se perd, tout se transforme. Une stratégie pleinement en phase avec les enjeux de transition écologique et d’indépendance énergétique.

Tereos, géant coopératif français, est présent dans 14 pays et dispose de 38 sites de production dans le monde. Spécialisé dans la transformation de matières premières agricoles (blé, betterave, maïs, canne à sucre…), le groupe est un acteur-clé des filières sucre, alcool et amidon.
 




