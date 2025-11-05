Seine-Maritime : Hervé Morin en visite sur le site de Tereos, la « raffinerie du végétal » à Port-Jérôme

Tereos est implanté sur la zone industrielle de Port-Jérôme
Cette visite est l’occasion de mettre en lumière l’un des fleurons de la bioéconomie normande. Le site industriel de Lillebonne, qui emploie environ 180 personnes, traite chaque année entre 700 000 et 800 000 tonnes de blé, dont il valorise chaque composant dans une logique de production intégrale.
Du blé à l’éthanol, de l’éthanol à la chimie verte
Historiquement orientée vers la production d’éthanol, l’usine de Lillebonne a su diversifier ses activités pour devenir une véritable bioraffinerie. Gluten, amidon, fibres, protéines... rien ne se perd, tout se transforme. Une stratégie pleinement en phase avec les enjeux de transition écologique et d’indépendance énergétique.
Tereos, géant coopératif français, est présent dans 14 pays et dispose de 38 sites de production dans le monde. Spécialisé dans la transformation de matières premières agricoles (blé, betterave, maïs, canne à sucre…), le groupe est un acteur-clé des filières sucre, alcool et amidon.
Tereos, géant coopératif français, est présent dans 14 pays et dispose de 38 sites de production dans le monde. Spécialisé dans la transformation de matières premières agricoles (blé, betterave, maïs, canne à sucre…), le groupe est un acteur-clé des filières sucre, alcool et amidon.
Le site industriel de Lillebonne emploie environ 180 personnes et traite chaque année entre 700 000 et 800 000 tonnes de blé - Illustration Google Earth
Les autres infos du jour
-
La Fromagerie La Quesne inaugure ses nouveaux locaux à Bois-Héroult : un tournant pour l’agriculture bio normande
-
Thales inaugure un nouvel atelier à Pont-Audemer (Eure) dédié à la production de cartes électroniques
-
ÉCONOMIE. Rowenta relocalise sa production à Vernon et lance un nouvel aspirateur made in France
-
Hervé Morin en visite chez Rouen Automobiles Services, acteur clé du recyclage automobile en Normandie