Seine-Maritime. Feu de poids lourd sur l’A150 entre Yvetot et Barentin : appel à la prudence

Prudence si vous circulez sur l’A150 entre Yvetot et Barentin (Seine-Maritime) dans la matinée de ce dimanche.



Le tracteur d’un poids-lourd a pris feu, ce qui provoque un écran de fumée pouvant gêner les automobilistes circulant sur cette autoroute. D’autant que l’incendie s’est propagé à l’herbe sèche aux abords immédiats de la chaussée.



Les sapeurs-pompiers, appelés à 10h08, sont sur place pour éteindre le feu et stopper sa propagation.



Il est conseillé d’éviter le secteur et d’être particulièrement vigilant en raison de l’absence possible de visibilité due aux fumées.



