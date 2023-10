Seine-Maritime. Deux irakiens en difficulté au large de Dieppe secourus par les pompiers

Les sapeurs-pompiers sont intervenus cette nuit, vers 3 heures, pour porter assistance à deux hommes en difficulté, en raison de la marée, au large de Dieppe (Seine-Maritime).



L’intervention à nécessité l’engagement des spécialistes en secours aquatiques ainsi que Dragon 76, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Les deux hommes, d’origine irakienne et âgé d’une quarantaine d’années, ont été récupérés et transportés en urgence relative sur les urgences de Dieppe.



Plus d’informations à venir