Seine-Maritime. Deux femmes et un homme sont morts dans un accident de voitures à Cléon

Les victimes, dont une avait été éjecté et deux autres étaient incarcérées, étaient en arrêt en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les soins prodigués, ils n'ont pu être réanimées. Leur décès a été constaté sur place par les médecins du SMUR.



Deux autres personnes ont été blessées légèrement, il s'agit de deux hommes âgés de 29 et 32 ans.



La D37 a été coupée à la circulation dans les deux sens le temps des opérations de secours qui ont mobilisé treize sapeurs-pompiers et six engins.



La police a ouverte une enquête qui déterminera les circonstances exactes de l'accident.