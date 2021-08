Seine-Maritime. Deux adultes et un enfant légèrement intoxiqués après un feu de poubelle à Oissel

Il s'agissait d'un feu de poubelle au rez-de-chaussée de la résidence sociale gérée par l'association Coallia, qui a été rapidement éteint. L'incendie a néanmoins généré un important dégagement de fumée et incommodé deux adultes et un enfant. Les victimes ont été prises en charge et examinée sur place avant d'être transportées vers un centre hospitalier de l'agglomération.