Seine-Maritime. Départ de feu a l’hypermarché Super U à Bihorel ce soir : les sapeurs-pompiers sont sur place

Les sapeurs-pompiers ont procédé à des reconnaissances et ont déployé plusieurs lances à incendie pour circonscrire le sinistre.



« Le feu extérieur au magasin ne s'est pas propagé à l'intérieur de celui-ci », a indiqué dans la nuit le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76)., précisant que le feu était éteint et qu’il n’y avait aucun chômage technique ni d'impact sur l'activité du commerce.



Un périmètre de sécurité a été mis en place