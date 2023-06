Scènes de violences à Evreux, Vernon et Val-de-Reuil après la mort de Naël lors d'un refus d'obtempérer

Le département de l'Eure a connu lui aussi les mêmes scènes de violences qu'en Seine-Maritime, cette nuit de mercredi à jeudi, en réaction à la mort de Naël, 17 ans, touché par un tir policier lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.



À Évreux, dans les quartiers de La Madeleine et de Nétreville, ainsi qu'à Vernon, dans le quartier des Boutardes, et à Louviers, dans le quartier des Acacias, de nombreux feux de poubelles simultanés ont été signalés aux alentours de minuit. Les violences se sont également étendues à d'autres endroits.



À Évreux, les locaux de la communauté d'agglomération d'Évreux Portes de Normandie ont été pris pour cible, avec une porte d'entrée fracturée et six véhicules incendiés à proximité. L'intervention de la police a permis d'empêcher toute intrusion dans les locaux, et l'un des auteurs d'un jet de mortier a été arrêté. L'école primaire Jules Michelet de la Madeleine a également été touchée par des jets d'engins incendiaires.