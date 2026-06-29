Rouen : un suspect interpellé après un vol par effraction rampe Saint-Hilaire


Un jeune homme a été arrêté par la police dans la nuit à Rouen. Un second individu, soupçonné d’avoir participé aux faits, a pris la fuite.



Lundi 29 Juin 2026 - 12:38


L’un des suspects a été interpellé et placé en garde à vue - illustration Dipn76
L’un des suspects a été interpellé et placé en garde à vue - illustration Dipn76
Des bruits suspects ont alerté les occupants d’un logement de la rampe Saint-Hilaire, à Rouen. Aux premières heures de samedi, vers 4h35, ils ont constaté que leur porte d’entrée avait été dégradée et ont prévenu la police.

Deux hommes venaient d’être aperçus quittant les lieux en direction du secteur du Boulingrin. Selon les premiers éléments, des objets auraient été dérobés dans le logement. Les suspects auraient également tenté de s’en prendre à une Peugeot 206 stationnée à proximité, dont le système de démarrage a été endommagé.

Retrouvé grâce au signalement des victimes

Les victimes ont pu fournir un signalement précis aux policiers qui ont pu ainsi rapidement repérer deux suspects à proximité des faits. L’un d’eux est parvenu à prendre la fuite.

Le second, âgé de 18 ans, a été interpellé vers 4h50 et conduit  l’hôtel de police pour être auditionné. Soumis à un dépistage d’alcoolémie, ce dernier s’est révélé négatif.

Les victimes ont déposé plainte. Les investigations se poursuivent afin d’identifier et de retrouver le second individu impliqué dans cette affaire.
 
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Tags : cambriolage, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime


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