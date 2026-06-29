Rouen : un suspect interpellé après un vol par effraction rampe Saint-Hilaire

Des bruits suspects ont alerté les occupants d’un logement de la rampe Saint-Hilaire, à Rouen. Aux premières heures de samedi, vers 4h35, ils ont constaté que leur porte d’entrée avait été dégradée et ont prévenu la police.



Deux hommes venaient d’être aperçus quittant les lieux en direction du secteur du Boulingrin. Selon les premiers éléments, des objets auraient été dérobés dans le logement. Les suspects auraient également tenté de s’en prendre à une Peugeot 206 stationnée à proximité, dont le système de démarrage a été endommagé.