Rouen : un suspect interpellé après un vol par effraction rampe Saint-Hilaire

Des bruits suspects ont alerté les occupants d’un logement de la rampe Saint-Hilaire, à Rouen. Aux premières heures de samedi, vers 4h35, ils ont constaté que leur porte d’entrée avait été dégradée et ont prévenu la police.
Deux hommes venaient d’être aperçus quittant les lieux en direction du secteur du Boulingrin. Selon les premiers éléments, des objets auraient été dérobés dans le logement. Les suspects auraient également tenté de s’en prendre à une Peugeot 206 stationnée à proximité, dont le système de démarrage a été endommagé.
Deux hommes venaient d’être aperçus quittant les lieux en direction du secteur du Boulingrin. Selon les premiers éléments, des objets auraient été dérobés dans le logement. Les suspects auraient également tenté de s’en prendre à une Peugeot 206 stationnée à proximité, dont le système de démarrage a été endommagé.
Retrouvé grâce au signalement des victimes
Les victimes ont pu fournir un signalement précis aux policiers qui ont pu ainsi rapidement repérer deux suspects à proximité des faits. L’un d’eux est parvenu à prendre la fuite.
Le second, âgé de 18 ans, a été interpellé vers 4h50 et conduit l’hôtel de police pour être auditionné. Soumis à un dépistage d’alcoolémie, ce dernier s’est révélé négatif.
Les victimes ont déposé plainte. Les investigations se poursuivent afin d’identifier et de retrouver le second individu impliqué dans cette affaire.
Le second, âgé de 18 ans, a été interpellé vers 4h50 et conduit l’hôtel de police pour être auditionné. Soumis à un dépistage d’alcoolémie, ce dernier s’est révélé négatif.
Les victimes ont déposé plainte. Les investigations se poursuivent afin d’identifier et de retrouver le second individu impliqué dans cette affaire.