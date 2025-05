Rouen : un corps sans vie découvert ce mardi matin dans le parc de l’hôtel de ville

Le corps sans vue d’une personne a été découvert ce mardi matin à 7h35 dans le parc de l’hôtel de ville à Rouen (Seine-Maritime).



La victime, aperçue plus tôt dans la nuit via les caméras de vidéosurveillance assise seule sur un banc à été retrouvée allongée au sol. Elle aurait été identifiée grâce à la carte Astuce qu’elle avait sur elle, indique à infoNormandie une source proche de l’enquête, confirmant l’information révélée par notre confrère Tendance Ouest.



L’exploitation des enregistrements vidéo devrait permettre aux enquêteurs de recueillir des éléments sur le décès de cette personne qui se serait introduite dans le parc avant sa fermeture.



Plus d’infos à venir