Rouen : un antiquaire impliqué dans le vol d'un bronze Bugatti d'une valeur de 100 000€

La veille, le 8 août, les enquêteurs ont arrêté à Rouen l'auteur présumé du vol, un homme de 61 ans. Les deux suspects sont finalement placés en garde à vue. Lors des auditions, il est établi que le commanditaire et le voleur s'étaient partagé le montant de la vente, soit 1 800 € chacun.



L'éléphant en bronze a été récupéré chez l'acheteur, qui l'avait acquis en toute bonne foi, selon ses déclarations. Il a été placé sous scellés en attendant d'être restitué à son propriétaire.



Les deux hommes ont été laissés libres à l'issue de leur garde à vue. Ils sont convoqués le 22 novembre prochain devant le tribunal judiciaire de Rouen. Le voleur devra répondre de faits de vol et d'escroquerie, l'antiquaire de recel de vol et d'escroquerie.