Rouen : les sapeurs-pompiers recherchent un corps flottant à la surface de la Seine ce soir

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir ce lundi vers 19 heures après qu’un témoin ait signalé la présence d’un corps flottant en Seine entre deux péniches, quai de Paris à Rouen (Seine-Maritime).



A l’arrivée des secours, aucun corps n’a été découvert. Des recherches ont été engagées par une équipe spécialisée en sauvetage aquatique du service départemental d’incendie et de secours (Sdis).



« Personne n’a été retrouvé pour l’instant », précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Plus d’infos à venir