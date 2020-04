Lors des vérifications, il s’est avéré que l’adolescent, âgé de 17 ans, n’avait aucune pièce d’identité sur lui, pas plus que l’attestation de déplacement dérogatoire, obligatoire en cette période de confinement.



Le jeune homme, mineur isolé, a déclaré être de nationalité algérienne et vivre dans un foyer rouennais.



Quant au vélo en sa possession, il n’a pu en expliquer la provenance. Mais les policiers ont remarqué que le système d’accroche du deux roues était fracturé : il avait été dérobé à une station Cy'clic.



L’adolescent a été interpellé pour recel de vol et placé fin garde à vue.