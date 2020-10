Rouen : la rembarde de la fenêtre cède, il chute du première étage et se fracture une jambe

Un jeune homme s'est fracturé une jambe en chutant accidentellement du premier étage d'un immeuble, rue Alsace-Lorraine à Rouen (Seine-Maritime).



Les faits se sont produits cette nuit, de jeudi à vendredi, vers 1h30. Selon ses déclarations et celles des témoins, la victime, âgée de 19 ans, passait la soirée avec d'autres dans l'appartement d'une amie. Pris d'une envie de fumer une cigarette, il est allé à la fenêtre ouverte et, en s'appuyant, la rembarde a cédé : il a alors basculé dans le vide.



Souffrant d'une blessure importante à une jambe, le jeune homme, conscient à l'arrivée des secours, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU qui a diagnostiqué une fracture. Il a été transporté au CHU Charles-Nicolle.



Les témoins de la scène ont été entendus par les enquêteurs en charge d'établir les circonstances de l'accident.