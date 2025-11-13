Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Malvina, 16 ans

Malvina est décrite comme de type européen, de corpulence normale, mesurant 1,63 m. Elle a les cheveux bruns et longs et les yeux verts.

Le jour de sa disparition, elle portait un débardeur noir, un ensemble veste et pantalon bleus.

Les enquêteurs précisent que l’adolescente présente des scarifications sur le bras gauche et porte des piercings aux oreilles.

Toute personne susceptible d’apporter des informations peut contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 (poste 764389 en semaine, poste 762594 la nuit et le week-end).