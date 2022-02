Rouen : l’homme alcoolisé insulte et menace les passants avec une barre de fer place Saint-Sever

Sur place, les policiers ont été abordés par des passants qui ont confirmé avoir été insultés et menacés par cet homme. Menacée également par l’individu, une fillette âgée d’une dizaine d’années, apeurée, se serait enfuie en courant.



Lors de son placement en garde à vue, il s’est avéré que le mis en cause faisait l’objet d’une fiche lui interdisant de fréquenter les débits de boissons et de détenir une arme.