Rouen : l'échafaudage percuté par une camionnette rue Etoupée va être démontée

La rue reste interdite à la circulation jusqu’à la fin complète de l’intervention. Les riverains sont invités à contourner le secteur et à suivre les indications des forces de l’ordre.

Peu avant midi, un utilitaire a heurté un échafaudage installé sur la façade d’un immeuble de deux étages avec combles, le rendant instable. Les pompiers ont rapidement engagé une équipe de neuf hommes et trois engins pour sécuriser la zone, épaulés par la police municipale et les services de la mairie.À 16h10, les opérations étaient toujours en cours. Le dispositif permettant le démontage sécurisé de la structure est en cours de finalisation par l’équipe spécialisée en milieu périlleux. Les responsables de la société ayant monté l’échafaudage sont sur place pour accompagner les secours. Aucun blessé n’est à déplorer.