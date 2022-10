Rouen : jusqu'à 1 mètre d'immondices dans un appartement occupé par une mère et sa fille de 4 ans

Leur curiosité les a poussés à sonner à la porte de l'appartement suspecté. En pénétrant à l'intérieur, accueillis par une jeune femme de 30 ans, sa fillette de 4 ans et un couple sans domicile fixe, ils ont alors compris rapidement quelle était l'origine de cette puanteur. Le sol des pièces du logement était encombré de toutes sortes de déchets ménagers, d'immondices et autres déjections animales et dans certaines d'entre elles, il y avait jusqu'à un mètre de déchets, relate une source judiciaire.



Les policiers ont par ailleurs constaté la présence de deux chiens sous-alimentés et d'un hérisson vivant dans une boite en plastique.