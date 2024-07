Rouen : contrôlé la nuit du 14 juillet avec des mortiers, il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour OQTF

L'un des individus a réussi à prendre la fuite à la vue des policiers, moins chanceux, le second a été rattrapé et interpellé. Lors des vérifications, il est avéré qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour OQTF (obligation de quitter le territoire) et d'une interdiction sur le sol français.



Placé en garde à vue, le mis en cause, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une procédure pour détention interdite d'arme de catégorie 3. Une mesure de retenue administrative a été prise à son encontre.