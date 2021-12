Rouen : alcoolisé, il conduit avec un permis annulé et emboutit une voiture à un feu rouge

Un automobiliste a anticipé le réveillon. Il a été contrôlé jeudi soir au volant de sa voiture avec un taux de 2,36 grammes d’alcool par litre de sang.



Le conducteur, âgé de 43 ans et domicilié à Malaunay, a été impliqué dans un accident de la circulation rue Fauquet à Rouen, vers 21 heures. Sa Fiat a percuté violemment l’arrière d’une autre Fiat qui arrêtée à un feu rouge.



Dans le choc, cette dernière a été projetée sur cinq à six mètres. Sa conductrice, âgée 33 ans et originaire de Montville, a été légèrement blessée et choquée. Elle s’est vu délivrer un certificat médical avec sept jours d’interruption de travail.