Rouen accueille le bus itinérant de la campagne nationale #FaitesDesParents j’y

Une mobilisation locale



Des professionnels du centre de don du CHU de Rouen-Normandie, des témoins locaux – anciens donneurs et receveurs – ainsi que des associations de patients de la région participeront à cette journée d’échanges. Objectif : lever les tabous, expliquer les démarches et rappeler l’importance du don de gamètes pour permettre à des couples infertiles de concrétiser leur projet parental.

