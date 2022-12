Rouen. Un mort dans un accident entre une moto et une voiture sur la N31

Un accident mortel de la circulation s’est produit cette nuit de samedi à dimanche vers 1 heure sur la N31 dans le sens Rouen vers Isneauville (Seine-Maritime). Il a impliqué un véhicule léger et une moto.



Les secours ont dénombré un mort, indique Bison Futé qui recommande d’éviter le secteur.



La route a été fermée et une déviation mise en place au niveau de la sortie Saint-Paul afin de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.



Les services de police sont intervenus place pour procéder aux constatations et déterminer les circonstances de l’accident.



Plus d’infos à venir