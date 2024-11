Rouen. Ils avaient soif et faim : trois ados cambriolent le café de la gare

Une patrouille de police s’est rapidement rendue sur les lieux et a constaté que la porte d’entrée du commerce avait été forcée. À proximité, les fonctionnaires ont repéré trois jeunes : un garçon et deux filles, qu’ils ont immédiatement contrôlés puis interpellés.



Lors de leur audition, il est apparu que le jeune homme, âgé de 14 ans, s’était introduit dans la boutique pour y voler des boissons et de la nourriture. Les deux adolescentes, âgées de 16 et 17 ans, étaient restées à l’extérieur pour réceptionner les marchandises.



Les trois suspects, originaires de Canteleu pour le garçon et de Maromme et Rouen pour les filles, ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.