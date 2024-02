Rouen. Grâce a la vidéosurveillance, il repère deux cambrioleurs en train de fouiller son domicile

La police est prévenue et une patrouille se rend sur place. En chemin, les fonctionnaires remarquent deux individus dont la description correspond à ceux recherchés.



Les deux hommes sont contrôlés et interpellés après la découverte à l’intérieur des deux gros sacs qu’ils portent de différents objets dont ils ne peuvent justifier la provenance : un ordinateur portable, une console de jeux, une veste, une paire de basket, des téléphones portables et un appareil photo…



Un tournevis, un barillet de serrure, des bijoux de femme et un pass de la Poste permettant d’ouvrir les portes sont par ailleurs découverts sur l’un des suspects.



Les deux hommes, âgé de 17 et 54 ans ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.