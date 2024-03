Rattrapé à Mont-Saint-Aignan, alors que sa voiture s’est enlisée à hauteur de la rue de la Vatine, il finit par sortir de sa voiture et déclare aux policiers « être conscient d’avoir fait une connerie » en refusant d’obtempérer « car il était alcoolisé ».



Le mis en cause âgé de 25 ans et domicilié à Mont-Saint-Aignan a été interpellé et placé en garde à vue.