Rouen. A vive allure dans une voiture volée sur l’avenue du Mont-Riboudet

Il s’avère que la Clio a été volée le 5 février à Notre-Dame-de-Bondeville. Les policiers se lancent à sa poursuite. Les fuyards, deux hommes et une femme, se retrouvent sur la rive gauche et le boulevard de Stalingrad.



Le conducteur s’engage soudainement dans une impasse sur le boulevard Jules-Dumont-d’Urville à Grand-Quevilly. Il abandonne la voiture et prend la fuite à pied avec ses deux passagers.