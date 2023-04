Rouen. A plus de 100km/h sur l'avenue du Mont-Riboudet, l'automobiliste privé de son permis

Il avait le pied un peu lourd. Trop lourd de l'avis même des policiers qui l'ont intercepté au volant d'une Peugeot 206 alors qu'il roulait à plus de 100 km/h dans une zone limitée à 50.



Il était à peine 0h30, cette nuit de lundi à mardi, quand cet automobiliste âgé de 25 ans a été contrôlé en grand excès de vitesse (104 km/h retenus) sur l'avenue du Mont-Riboudet à la sortie de Rouen, en direction de Barentin. Les forces de l'ordre s'étaient installés avec leur cinémomètre à cet endroit, réputé pour être dangereux en raison précisément du non-respect de la limtation de vitesse, surtout à cette heure de la nuit.



Le contrevenant qui était par ailleurs parfaitement en règle s'est vu notifier une rétention administrative immédiate de son permis et l'immobilisation de son véhicule.



Ce qu'il encourt : l'excès de vitesse de plus de 50 km/h est une contravention de classe 5 ou un délit en cas de récidive dans un délai de 3 ans. La première fois, cette infraction routière est sanctionnée par une amende non forfaitaire de 1500€ maximum, le retrait de 6 points, un retrait de permis voire la confiscation du véhicule.