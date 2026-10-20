Rouen : 31 personnes prises en charge au Crédit Agricole, l’origine des maux de tête reste inconnue

Légende : Le service départemental d'incendie et de secours a engagé pas moins de trente-cinq sapeurs-pompiers avec dix-huit engins - Illustration © Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervienus en fin de matinée ce mardi 20 octobre au Crédit Agricole, rue Jeanne-d’Arc à Rouen, pour plusieurs employés présentant des maux de tête.
Selon un premier point des secours, le dispositif engagé représente 18 engins et 35 sapeurs-pompiers. Un groupe de secours à personne ainsi qu’un échelon de commandement dirigé par un chef de colonne sont également mobilisés.
Selon un premier point des secours, le dispositif engagé représente 18 engins et 35 sapeurs-pompiers. Un groupe de secours à personne ainsi qu’un échelon de commandement dirigé par un chef de colonne sont également mobilisés.
Une femme de 28 ans transportée au CHU
Le bilan définitif communiqué par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) fait état de 31 personnes prises en charge : 22 présentaient des symptômes et neuf étaient asymptomatiques. Seule une femme de 28 ans a été transportée au CHU de Rouen pour contrôle. Les autres sont restées sur place après avoir reçu les recommandations de l’officier santé.
Les pompiers ont mené des investigations à l’aide de plusieurs appareils de contrôle. Tous les relevés se sont révélés égaux à zéro, indiquent les secours. L’origine de l’incident demeure inconnue à ce stade.
Le dispositif a été allégé : deux engins, dont un spécialisé en recherche, restent mobilisés sous le commandement d’un chef de groupe.
Le dispositif a été allégé : deux engins, dont un spécialisé en recherche, restent mobilisés sous le commandement d’un chef de groupe.