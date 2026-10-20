Rouen : 31 personnes prises en charge au Crédit Agricole, l’origine des maux de tête reste inconnue

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervienus en fin de matinée ce mardi 20 octobre au Crédit Agricole, rue Jeanne-d’Arc à Rouen, pour plusieurs employés présentant des maux de tête.



Selon un premier point des secours, le dispositif engagé représente 18 engins et 35 sapeurs-pompiers. Un groupe de secours à personne ainsi qu’un échelon de commandement dirigé par un chef de colonne sont également mobilisés.