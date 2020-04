Deux équipages de Police secours se rendent sur place, mais ne trouve personne. Ils constatent cependant que cinq panneaux ont été endommagés et jonchent le sol.



Les policiers continuent leur chemin et, à la sortie d’un virage, juste avant d’arriver au Mesnil-Esnard, aperçoivent un homme dont le signalement correspond à la description fournie par le témoin.



Le piéton tient dans ses mains une branche d’arbre. Il fait semblant d’ignorer les policiers qui s’approchent pour le contrôler. A cet instant, le suspect s’énerve alors et insulte les policiers : « Vous puez la mort. Vous puez la peste », leur dit-il en substance, tout en tenant des propos incohérents.