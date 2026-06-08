Recherché depuis plus d'un an, un homme sous bracelet électronique interpellé à Bolbec après son évasion

Le mercredi 3 juin, vers 20h40, une patrouille de la brigade de nuit procédait au contrôle d’un véhicule stationné rue Coty. À la vue des fonctionnaires, l’un des passagers quittait précipitamment le véhicule avant de tenter de prendre la fuite à pied.



Rapidement rattrapé, il était identifié comme étant l’homme recherché depuis plus d’un an.



La fouille de sa sacoche permettait la découverte d’un couteau de type Opinel présentant des traces de produit ainsi que plusieurs morceaux de résine de cannabis conditionnés sous blister, pour un poids total d’environ 41 grammes.



Placé en garde à vue, le suspect a ensuite été présenté à un magistrat. Il s’est vu notifier son placement en détention provisoire dans l’attente de son jugement. Il devra répondre devant la justice de son évasion ainsi que des infractions liées à la détention de stupéfiants.