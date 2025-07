RN12 coupée dans l’Orne après l’incendie d’un poids lourd

La Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Nord-Ouest informe ce mercredi soir qu’un poids lourd en feu a contraint à la coupure complète de la RN12, dans le département de l’Orne, dans le sens Paris vers Rennes.



L’incident s’est produit au niveau de la commune du Mesnil-Brout, au point repère 51+300. Pour permettre l’intervention des secours et l’évacuation du véhicule accidenté, la circulation est totalement interrompue sur cet axe stratégique.



Déviation par la RD 912



Une déviation a été mise en place dès l’échangeur concerné, via la RD 912. Les équipes de la DIR et les forces de l’ordre sont mobilisées pour sécuriser la zone et réguler les flux de circulation.



À ce stade, la durée de la coupure reste indéterminée, prévient Bison Futé.