Quatre blessés dans un accident impliquant plusieurs véhicules en Seine-Maritime

Quatre véhicules se sont percutés ce vendredi soir vers 18 heures sur la route départementale 6015, dans le secteur de Bolleville (Seine-Maritime).



Dans le choc, quatre personnes es ont été blessées. L’und d’elles était coincée dans son véhicule, elle a dû être désincarcérée par les sapeurs-pompiers.



Les victimes ont été prises en charge par les secours, dont une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). L’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, a été mobilisé.



Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a engagé 18 sapeurs-pompiers avec 8 engins, essentiellement des véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV).



La circulation a été coupée dans les deux sens pour la durée des opérations de secours. Il est fortement conseillé d’éviter le secteur.



Plus d’infos à venir