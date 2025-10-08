Projet Aquind : pas de feu vert pour l’utilisation du domaine maritime

Saisie à trois reprises, la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a conclu, après analyse du dossier, que le projet Aquind pourrait représenter une charge pour les consommateur, ne répondait pas aux critères européens de planification des réseaux électriques et enfin n’est pas classé comme prioritaire par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).



Sur cette base, le préfet de la Seine-Maritime a notifié à Aquind son refus d’accorder la concession maritime, bloquant de facto la réalisation du projet côté français.